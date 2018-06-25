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 Памятник Благодарности Красной армии хотят демонтировать в Варшаве

Памятник Благодарности Красной армии хотят демонтировать в Варшаве
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Полицейские нашли похищенного в Киеве сына ливийского дипломата

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 Цыганская правозащитница заявила, что никто не собирается мстить нацистам

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 Памятник Благодарности Красной армии хотят демонтировать в Варшаве

Памятник Благодарности Красной армии хотят демонтировать в Варшаве
21:36   25 Июня 2018
Весь мир

Памятник Благодарности Красной армии хотят демонтировать в Варшаве

Памятник Благодарности Красной армии хотят демонтировать в Варшаве

Мэрия Варшавы намерена демонтировать Благодарности Красной армии. Монумент установлен в Скарышевском парке на правом берегу Вислы.

Как сообщается на официальном городском портале, судьба памятника зависит от решения Музея польской истории, пишет ТАСС.

Памятник Благодарности солдатам Красной армии установлен в сентябре 1946 в память о советских солдатах, павших в битве за польскую столицу. Мемориал неоднократно оскверняли. В последний раз это произошло в апреле 2017 года.

Ранее в Польше приняли решение о демонтаже памятника советским солдатам в городе Лидзбарк-Варминьски, который находится рядом с Калининградом.

С 2017 года в Польше действует закон о запрете пропаганды коммунизма. В рамках проекта планируется ликвидировать 450 советских монументов, 230 из которых установлены в честь красноармейцев.

Мэрия литовского Вильнюса также сообщила о намерении убрать надгробия с могил советских воинов.  

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Автор: Надежда Егорова
#польша #вырашава #совтские памятники
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