Памятник Благодарности Красной армии хотят демонтировать в Варшаве

Мэрия Варшавы намерена демонтировать Благодарности Красной армии. Монумент установлен в Скарышевском парке на правом берегу Вислы.

Как сообщается на официальном городском портале, судьба памятника зависит от решения Музея польской истории, пишет ТАСС.

Памятник Благодарности солдатам Красной армии установлен в сентябре 1946 в память о советских солдатах, павших в битве за польскую столицу. Мемориал неоднократно оскверняли. В последний раз это произошло в апреле 2017 года.

Ранее в Польше приняли решение о демонтаже памятника советским солдатам в городе Лидзбарк-Варминьски, который находится рядом с Калининградом.

С 2017 года в Польше действует закон о запрете пропаганды коммунизма. В рамках проекта планируется ликвидировать 450 советских монументов, 230 из которых установлены в честь красноармейцев.

Мэрия литовского Вильнюса также сообщила о намерении убрать надгробия с могил советских воинов.