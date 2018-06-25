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Поклонская надеется на победу сборной России в ЧМ

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Полицейские нашли похищенного в Киеве сына ливийского дипломата

 Цыганская правозащитница заявила, что никто не собирается мстить нацистам

Цыганская правозащитница заявила, что никто не собирается мстить нацистам
В Португалии поймали одного из самых разыскиваемых преступников Европы

В Португалии поймали одного из самых разыскиваемых преступников Европы

 Памятник Благодарности Красной армии хотят демонтировать в Варшаве

Памятник Благодарности Красной армии хотят демонтировать в Варшаве
Поклонская надеется на победу сборной России в ЧМ

Поклонская надеется на победу сборной России в ЧМ

 «Полезная пощечина»: Черчесов о поражении сборной России в матче с Уругваем

«Полезная пощечина»: Черчесов о поражении сборной России в матче с Уругваем
Полицейские нашли похищенного в Киеве сына ливийского дипломата

Полицейские нашли похищенного в Киеве сына ливийского дипломата

 Цыганская правозащитница заявила, что никто не собирается мстить нацистам

Цыганская правозащитница заявила, что никто не собирается мстить нацистам
В Португалии поймали одного из самых разыскиваемых преступников Европы

В Португалии поймали одного из самых разыскиваемых преступников Европы

 Памятник Благодарности Красной армии хотят демонтировать в Варшаве

Памятник Благодарности Красной армии хотят демонтировать в Варшаве
20:52   25 Июня 2018
Россия

Программа лояльности для владельцев карты «Тройка» стартовала в Москве

Программа лояльности для владельцев карты «Тройка» стартовала в Москве

Владельцы транспортной карты «Тройка» теперь с ее помощью смогут воспользоваться бонусами и скидками от магазинов, аптек, ресторанов и салонов красоты, а также бесплатно ездить на общественном транспорте.

Соответствующую программу лояльности запустили в пилотном режиме в Москве, сообщила в понедельник пресс-служба ГУП «Московский метрополитен».

Для того, чтобы стать участником проекта, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта или скачать приложение «Город» на мобильное устройство. Получить бонусы от партнеров программы легко. Для этого нужно лишь показать на кассе карту «Тройка» или ее электронную копию в приложении. Кроме того, бонусные баллы можно получить за пополнение билета «Кошелёк» карты «Тройка» на сумму от 250 рублей, за покупки в онлайн-магазинах или выполнение квестов в мобильном приложении.

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Автор: Алла Ларионова
#москва #метро #общество #тройка #программа лояльности
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