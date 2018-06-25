Программа лояльности для владельцев карты «Тройка» стартовала в Москве

Владельцы транспортной карты «Тройка» теперь с ее помощью смогут воспользоваться бонусами и скидками от магазинов, аптек, ресторанов и салонов красоты, а также бесплатно ездить на общественном транспорте.

Соответствующую программу лояльности запустили в пилотном режиме в Москве, сообщила в понедельник пресс-служба ГУП «Московский метрополитен».

Для того, чтобы стать участником проекта, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта или скачать приложение «Город» на мобильное устройство. Получить бонусы от партнеров программы легко. Для этого нужно лишь показать на кассе карту «Тройка» или ее электронную копию в приложении. Кроме того, бонусные баллы можно получить за пополнение билета «Кошелёк» карты «Тройка» на сумму от 250 рублей, за покупки в онлайн-магазинах или выполнение квестов в мобильном приложении.