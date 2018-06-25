Мы в соц.сетях:
Программа лояльности для владельцев карты «Тройка» стартовала в Москве

Программа лояльности для владельцев карты «Тройка» стартовала в Москве

 Путин подписал указ о создании военного технополиса «Эра»

Путин подписал указ о создании военного технополиса «Эра»
Цыганская правозащитница заявила, что никто не собирается мстить нацистам

Цыганская правозащитница заявила, что никто не собирается мстить нацистам

 ​​​​​​​Полиция Киева объявила план «Перехват» в связи с похищением сына ливийского дипломата

​​​​​​​Полиция Киева объявила план «Перехват» в связи с похищением сына ливийского дипломата
Суарес: Уругвайцы в матче ЧМ с россиянами смогли раскрепоститься

Суарес: Уругвайцы в матче ЧМ с россиянами смогли раскрепоститься

 Инфантино поздравил россиян с выходом в плей-офф

Инфантино поздравил россиян с выходом в плей-офф

Программа лояльности для владельцев карты «Тройка» стартовала в Москве

Программа лояльности для владельцев карты «Тройка» стартовала в Москве

 Путин подписал указ о создании военного технополиса «Эра»

Путин подписал указ о создании военного технополиса «Эра»
Цыганская правозащитница заявила, что никто не собирается мстить нацистам

Цыганская правозащитница заявила, что никто не собирается мстить нацистам

 ​​​​​​​Полиция Киева объявила план «Перехват» в связи с похищением сына ливийского дипломата

​​​​​​​Полиция Киева объявила план «Перехват» в связи с похищением сына ливийского дипломата
Суарес: Уругвайцы в матче ЧМ с россиянами смогли раскрепоститься

Суарес: Уругвайцы в матче ЧМ с россиянами смогли раскрепоститься

 Инфантино поздравил россиян с выходом в плей-офф

Инфантино поздравил россиян с выходом в плей-офф

20:29   25 Июня 2018
Россия

Рынок акций России упал из-за торговых споров между США и Китаем

Рынок акций России упал из-за торговых споров между США и Китаем

Эскалация торгового конфликта между США и КНР привела к снижению индексов российского рынка акций. Особенно упали ценные бумаги Сбербанка. Поддержку рынку оказали высокие цены на нефть, образовавшиеся после встречи лидеров стран-участниц ОПЕК+.

Ранее в Евросоюзе начали действовать пошлины в 25% на товары американского производства. Товарооборот между Евросоюзом и Соединенными Штатами составляет более 2,8 миллиардов евро ежегодно. В ответ американский лидер Дональд Трамп пообещал обложить налогом импорт легковых автомобилей из ЕС.

Вашингтон также планирует ограничить китайским предприятиям возможность инвестирования в технологические компании, пишет The Wall Street Journal. Таким образом Белый дом пытается остановить утечку технологий и обеспечить национальную безопасность. 

Протекционистская политика США негативно отразилась не только на ЕС и КНР, но и на России.

Однако ситуацию на рынке удалось выправить с помощью цен на углеводороды. Благодаря заседанию ОПЕК, цена на нефть составляет 68 долларов за баррель. В субботу в Вене страны-члены ОПЕК договорились о повышении добычи нефть на миллион баррелей в сутки.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Надежда Егорова
#ес #сша #экономика #итай #оссия
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Попытка сделать событие из «Партии перемен» осталась попыткой Россия
Попытка сделать событие из «Партии перемен» осталась попыткой
Политологи убеждены, что провалится и затея сделать из нее партию.
17:30   25 Июня 2018
Паспортный контроль в интернете защитит от педофилов Россия

Паспортный контроль в интернете защитит от педофилов

14:11   25 Июня 2018
Яшин солгал и ушел Россия

Яшин солгал и ушел

11:31   25 Июня 2018
Котята ищут дом Россия

Котята ищут дом

11:29   25 Июня 2018
Самое читаемое
Яровая ответила президенту Литвы на высказывания о России

Яровая ответила президенту Литвы на высказывания о России

 Топилин назвал размер средней российской пенсии в следующем году

Топилин назвал размер средней российской пенсии в следующем году

 Депутат Верховной Рады заявил об обнищании Украины

Депутат Верховной Рады заявил об обнищании Украины

 Минтруд выступил против квот для возрастных сотрудников

Минтруд выступил против квот для возрастных сотрудников