Рынок акций России упал из-за торговых споров между США и Китаем

Эскалация торгового конфликта между США и КНР привела к снижению индексов российского рынка акций. Особенно упали ценные бумаги Сбербанка. Поддержку рынку оказали высокие цены на нефть, образовавшиеся после встречи лидеров стран-участниц ОПЕК+.

Ранее в Евросоюзе начали действовать пошлины в 25% на товары американского производства. Товарооборот между Евросоюзом и Соединенными Штатами составляет более 2,8 миллиардов евро ежегодно. В ответ американский лидер Дональд Трамп пообещал обложить налогом импорт легковых автомобилей из ЕС.

Вашингтон также планирует ограничить китайским предприятиям возможность инвестирования в технологические компании, пишет The Wall Street Journal. Таким образом Белый дом пытается остановить утечку технологий и обеспечить национальную безопасность.

Протекционистская политика США негативно отразилась не только на ЕС и КНР, но и на России.

Однако ситуацию на рынке удалось выправить с помощью цен на углеводороды. Благодаря заседанию ОПЕК, цена на нефть составляет 68 долларов за баррель. В субботу в Вене страны-члены ОПЕК договорились о повышении добычи нефть на миллион баррелей в сутки.