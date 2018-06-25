Путин подписал указ о создании военного технополиса «Эра»

В Анапе создадут военный инновационный технополис «Эра» Министерства обороны.

Соответствующий указ подписал российский лидер Владимир Путин. Технополис создадут для развития инновационной инфраструктуры, а также формирования эффективной модели организации научных исследований для укрепления обороноспособности страны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности новейшего оружия. Он отметил, что гиперзвуковой авиаракетный комплекс «Кинжал» уже стоит на вооружении, в следующем году на службу поступит система «Авангард», а к 2020 — ракета «Сармат». Российский лидер подчеркнул, что армия получит новое вооружение точно в указанный срок.

Ранее сообщалось, что глава РФ пригласил израильского премьера Биньямина Нетаньяху посетить финальный матч ЧМ-2018. Однако такой визит требует подготовки, поэтому премьер-министр пока не дал официального согласия.