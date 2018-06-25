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20:32   25 Июня 2018
Весь мир

Суарес: Уругвайцы в матче ЧМ с россиянами смогли раскрепоститься

Суарес: Уругвайцы в матче ЧМ с россиянами смогли раскрепоститься

Футболисты уругвайской сборной в матче с российской командой смогли раскрепоститься и показать лучшую игру, чем в предыдущих играх текущего чемпионата мира.

Об этом рассказал форвард уругвайской сборной Луис Суарес, которого признали лучшим игроком прошедшей встречи, в ходе послематчевой пресс-конференции.

По словам футболиста, в первых двух матчах группового этапа турнира цена проигрыша была слишком высока, поэтому уругвайская команда играла аккуратно и дважды победила со счетом 1:0.

«Сегодня мы вышли с другим настроением, так как у нас была другая перспектива. Мы лучше справились с давлением», - добавил Саурес.

Кроме того, он отметил, что Уругвай впервые за всю историю участия в чемпионатах мира выиграл все три матча группового этапа.

Напомним: в последнем третьем туре группового этапа домашнего чемпионата мира по футболу российская сборная проиграла Уругваю со счетом 0:3. По итогам трех игр Уругвай занял первое место в группе А, набрав девять очков, а Россия – второе, набрав шесть очков. Обе команды вышли в плей-офф турнира.

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Автор: Александр Люблинский
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