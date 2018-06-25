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 Инфантино поздравил россиян с выходом в плей-офф

Инфантино поздравил россиян с выходом в плей-офф

20:08   25 Июня 2018
Весь мир

Инфантино поздравил россиян с выходом в плей-офф

Инфантино поздравил россиян с выходом в плей-офф

Уругвай одержал победу над российской сборной со счетом 0:3 в заключительном матче группового этапа в понедельник.

Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино поздравил российских футболистов с выходом в плей-офф Чемпионата мира. Соответствующее заявление он сделал после матча заключительного тура группового этапа между сборными России и Уругвая в понедельник вечером.

Игра, состоявшаяся в Самаре, завершилась в 19:50 по мск со счетом 3:0 в пользу уругвайских спортсменов. Сборная Уругвая вышла в 1/8 с первого места в группе, а национальная команда РФ - со второго.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #fifa #чм-2018 #уругвай #инфантино
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