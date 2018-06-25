Инфантино поздравил россиян с выходом в плей-офф

Уругвай одержал победу над российской сборной со счетом 0:3 в заключительном матче группового этапа в понедельник.

Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино поздравил российских футболистов с выходом в плей-офф Чемпионата мира. Соответствующее заявление он сделал после матча заключительного тура группового этапа между сборными России и Уругвая в понедельник вечером.

Игра, состоявшаяся в Самаре, завершилась в 19:50 по мск со счетом 3:0 в пользу уругвайских спортсменов. Сборная Уругвая вышла в 1/8 с первого места в группе, а национальная команда РФ - со второго.