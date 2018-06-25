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20:05   25 Июня 2018
Россия

Ректоры МГУ и СПбГУ попросили Медведеву увеличить субсидии ВУЗам

Ректоры МГУ и СПбГУ попросили Медведеву увеличить субсидии ВУЗам

Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий совместно с ректором Санкт-Петербургского государственного университета попросили главу правительства Дмитрию Медведеву выделить средства для увеличения зарплат преподавателям.

Об этом Садовничий рассказал на пресс-конференции. По его словам, для выполнения нового майского указа президента, университетам необходима дополнительная государственная поддержка. Внебюджетные средства ВУЗа используются для покупки необходимого оборудования и другие цели, подчеркнул руководитель МГУ.

Средняя зарплата преподавателей в МГУ составляет 136 тысяч рублей, отметил ректор.

Ранее министерство образования и науки сообщило, что средняя заработная плата преподавателей высшей школы увеличилась почти на девять тысяч рублей по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

7 мая Владимир Путин подписал указ о национальных целях и приоритетных стратегиях развития России до 2024 года. Повышение зарплат сотрудникам образовательных учреждений входит в перечень приоритетных задач правительства. К 2018 году зарплата учителей должна достигнуть 100% от средней в регионе, профессоров — 200%.

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Автор: Надежда Егорова
#медведев #правительство #спбгу #мгу #садовничий #кропачев
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