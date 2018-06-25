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20:03   25 Июня 2018
Ближнее зарубежье

Цыганская правозащитница заявила, что никто не собирается мстить нацистам

Цыганская правозащитница заявила, что никто не собирается мстить нацистам

Вице-президент цыганской организации «Чирикли» Зола Кондур прокомментировала очередной погром цыганского табора во Львове 24 июня, отметив, что возможность мести нападавшим цыганской общиной не рассматривается.

Заявление правозащитницы в понедельник 25 июня приводит новостное агентство «Укринформ». В частности, она заявила, что цыганские семьи и организации не собираются отвечать насилием на насилие, так как понимают, что такое поведение лишь усилит агрессию и приведет к еще худшим последствиям.

Также Кондур заявила, что цыгане не собираются организовывать группы самозащиты еще и потому, что защищать их, как и всех украинских граждан, должна полиция.

Правозащитница также выразила надежу на то, что расследование, начатое полицией по факту нападения на цыган во Львове, будет эффективным и добавила, что цыганские организации готовы сотрудничать со следствием.

Напомним: в минувшее воскресенье во Львове местные нацисты провели акцию устрашения, напав на цыганский табор. В ходе нападения был убит молодой мужчина-цыган, ранения получили четыре человека, в том числе женщина и 10-летний мальчик.

Участников нападения задержали, им может грозить серьезный тюремный срок – вплоть до пожизненного заключения. В Европе и США осудили нападение на цыганский табор на Украине.

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Автор: Александр Люблинский
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