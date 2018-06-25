СМИ: Путин пригласил Нетаньяху на финальный матч ЧМ-2018

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приглашение пока не принял: подобный визит требует особой подготовки.

Об этом сообщил Седьмой канал израильского государственного телевидения, ссылаясь на источник в правительстве.

Премьер-министр Израиля обрадовался приглашению, но пока не принял его: к такой поездке необходимо подготовиться заранее.

Ранее руководитель футбольной ассоциации Палестины Джибриль Раджуб сообщил изданию Wafa о том, что последний матч чемпионата мира по футболу планирует приехать палестинский президент Махмуд Аббас. Лидер Палестины не возражает против встречи с Нетаньяху. Он заявлял о готовности провести переговоры с главой Израиля еще два года назад, сообщили представители Аббаса.

Финальный матч мундиаля пройдет на стадионе «Лужники» в Москве 15 июля.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. 32 футбольных сборных сыграют на стадионах в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.