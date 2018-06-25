ФСБ подозревает Цуркан в раскрытии схем электроснабжения Донбасса

ФСБ подозревает задержанную по подозрению в шпионаже Карину Цуркан в передаче сведений об организации поставок электроэнергии в Крым и самопровозглашенные республики Донбасса.

Сотрудники разведки и экономической безопасности ФСБ вели слежку за подозреваемой более года. Первичные сведения об «утечке» пришли из Службы внешней разведки России, сообщает РБК.

По словам источника в российских спецслужбах, у СВР появились данные о том, что кто-то сливает информацию Румынии, которая состоит в НАТО, и за всем этим может стоять Америка.

Как указывает СМИ, Румыния получала информацию о том, кто работает с Россией на Украине, в ДНР, Крыму и прочих регионах, куда она поставляет энергию. В том числе «утекали» сведения о схемах электроснабжения. Одним из организаторов схемы являлась Цуркан, которая располагала всеми контактами российских чиновников на Украине.

В компании "Интер РАО", являющейся единственным в РФ оператором экспорта-импорта электроэнергии, Цуркан руководила блоком трейдинга. Ее задержали в середине июня, позже столичный Лефортовский суд санкционировал арест. Подозреваемой грозит до 20 лет заключения.

С 2015 года Украина отказалась платить за электричество, которое поставляет Россия в ДНР и ЛНР. С мая 2016 года Крым обеспечивается электричеством по энергомосту из Краснодарского края.