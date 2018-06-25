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19:30   25 Июня 2018
Россия

Навальному продлили испытательный срок по делу «Кировлеса» за правонарушения

Навальному продлили испытательный срок по делу «Кировлеса» за правонарушения

Симоновский суд Москвы продлил до 8 июля 2019 года испытательный срок Алексею Навальному. Блогера обязали каждый понедельник отмечаться во ФСИН. Об этом сообщает РИА Новости.

Навальный дважды заявлял отводы — сначала адвокату, затем судье. Однако оба ходатайства были отклонены.

В суде представитель ФСИН отметил, что Навальный за последний год неоднократно совершал правонарушения и вовремя не отмечался в контролирующем органе. В пресс-службе суда не уточнили, о каких именно нарушениях идет речь. Тем не менее известно, что Навальный ранее неоднократно привлекался к административной ответственности из-за несогласованных митингов.

У блогера две условные судимости: по делам «Кировлеса» и «Ив Роше». Сам он категорически отрицает все обвинения, заявляя, что уголовные преследования политически мотивированы. По первому делу ему вменялась растрата более 16 миллионов рублей. По второму — хищение свыше 30 миллионов рублей.

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Автор: Вячеслав Каширин
#суд #россия #навальный #общество
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