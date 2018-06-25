Три человека погибли в Индонезии в результате обстрела пассажирского самолета

На востоке Индонезии в аэропорту Папуа неизвестные обстреляли небольшой пассажирский самолет, в результате чего погибли три человека.

Об этом в понедельник со ссылкой на полицейское управление провинции Папуа сообщает агентство «Синьхуа».

Как отмечается, самолет Twin Otter, принадлежащий внутренней авиакомпании Trigana, доставил в города Ндуга провинции Папуа сотрудников полиции, которые должны были обеспечивать безопасность назначенных на среду региональных выборов. Огонь по самолету был открыт неизвестными сразу после того, как воздушное судно приземлилось в аэропорту. Все трое погибших при стрельбе были гражданскими лицами. Также пострадали двое членов экипажа, которых экстренно госпитализировали.

По факту обстрела пассажирского самолета проводится расследование. Предположительно, за преступлением могут стоять повстанцы, которые требуют отделения богатой природными ресурсами провинции Папуа от Индонезии.