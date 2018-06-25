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19:23   25 Июня 2018
Весь мир

«Евровидение-2019» пройдет в Тель-Авиве — СМИ

«Евровидение-2019» пройдет в Тель-Авиве — СМИ

Международный песенный Конкурс «Евровидение — 2019», вероятно, состоится в Тель-Авиве, а не в Иерусалиме.

Об этом сообщили в Israel National News, ссылаясь на источник в израильском министерстве финансов. По его словам, павильон Израильского центра ярмарок является единственным местом, которое отвечает требованиям мероприятия.

Планируется, что конкурс обойдется в 60 — 80 миллионов шекелей (16,6— 22,1 миллиона долларов).

В конкурсе в этом году победила певица Нетта из Израиля. По правилам конкурса, в следующем году мероприятие должна проводить страна-победитель. Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что следующее Евровидение состоится в Иерусалиме.

«Евровидение-2019» пройдет в Тель-Авиве — СМИ

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Автор: Ольга Шпакова
#евровидение #израиль #общество #тель-авив
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