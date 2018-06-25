Законопроект об отмене уголовной ответственности за репост внесли в Госдуму

Документ предусматривает внесение поправок в статью 282 уголовного кодекса России. С законодательной инициативой выступили депутаты Сергей Шаргунов от КПРФ и Алексей Журавлев от партии «Родина».

Об этом сообщает РИА «Новости».

Законопроект предусматривает установить справедливое наказание за совершение незначительных противоправных действий, не несущих общественной опасности. Речь идет о репостах и сообщениях в социальных сетях.

Лишение свободы планируют заменить штрафами от десяти до двадцати тысяч рублей, обязательными работами сроком до ста часов или административным арестом до 15 суток.

Правительство инициативу не поддержало. Согласно официальному отзыву кабинета министров, подписанного руководителем аппарата правительства Сергея Приходько, в пояснительной записке к документу не содержится достаточных оснований для отмены уголовного преследования. Из отзыва также следует, что количество подобных преступлений только растет.

Кроме того, по мнению кабмина, документ не соответствует юридическим требованиям: внесение изменений в уголовный и административный кодекс возможен только с помощью федеральных законов.