Собянин: На выпускной в Парк Горького пришли больше 20 тысяч человек
Московский мэр Сергей Собянин рассказал, что отпраздновать прошедший в минувшие выходные выпускной в Парке Горького собрались более 20 тысяч человек.
Об этом столичный градоначальник написал в понедельник в своем микроблоге Twitter. При этом Собянин напомнил, что перед праздником выпускники сами путем голосования на сайте «Активный гражданин» могли выбрать хедлайнеров.
Ранее Сергей Собянин, также в своем Twitter поздравил вчерашних школьников с выпуском и призвал их помнить о помощи родных и поблагодарить и за это.
Выпускной в #ПаркГорького отметили больше 20 тысяч человек. Праздничное настроение создавали около ста артистов. Хедлайнеров ребята выбирали сами на портале #АктивныйГражданин. Судя по фото, праздник удался. #выпуск2018 pic.twitter.com/5EOaVycIvt— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 25 июня 2018 г.