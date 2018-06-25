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19:21   25 Июня 2018
Россия

Собянин: На выпускной в Парк Горького пришли больше 20 тысяч человек

Собянин: На выпускной в Парк Горького пришли больше 20 тысяч человек

Московский мэр Сергей Собянин рассказал, что отпраздновать прошедший в минувшие выходные выпускной в Парке Горького собрались более 20 тысяч человек.

Об этом столичный градоначальник написал в понедельник в своем микроблоге Twitter. При этом Собянин напомнил, что перед праздником выпускники сами путем голосования на сайте «Активный гражданин» могли выбрать хедлайнеров.

Ранее Сергей Собянин, также в своем Twitter поздравил вчерашних школьников с выпуском и призвал их помнить о помощи родных и поблагодарить и за это.

 

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Автор: Александр Люблинский
#москва #россия #собянин #выпускники #праздник #общество #твит #выпускной #парк горького #20 тысяч человек
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