Уругвай одержал победу над сборной России со счетом 3:0

Сборная Уругвая в понедельник одержала победу над российской национальной командой со счетом 3:0.

Первый мяч в ворота россиян отправил уругваец Луис Суарес на 10-ой минуте игры. Диего Лаксальту удалось забить гол сборной России на 23-ой минуте встречи. На 90-ой Эдинсон Кавани в третий раз поразил ворота российских футболистов.

Матч стартовал в Самаре в понедельник в 17:00 по мск и завершился в 18:50 по мск. Ранее Россия уже гарантировала себе выход в 1/8 финала Чемпионата мира. В следующем туре чемпионата россиянам предстоит встреча на поле с командой Испании или Португалии. Точного соперника определит исход матча Испания-Марокко, который начнется в понедельник в 21:00 по мск.