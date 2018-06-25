Путин пригласил главу Палестины на финал ЧМ в Россию

Президент РФ Владимир Путин пригласил главу Палестины Махмуда Абасса на финал Чемпионата мира по футболу в Россию.

Об этом в воскресенье сообщает «РИА Новости».

Президент Палестины примет приглашение своего российского коллеги, заявил глава Федерации футбола Палестины Джибриль ар-Руджуб агентству. Главы двух государств встретятся на полях визита с цель обсуждения двусторонних отношений между РФ и Палестиной, а также последние события в области политики.

Финал международного футбольного турнира состоится в Москве 15 июля.