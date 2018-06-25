​​​​​​​Полиция Киева объявила план «Перехват» в связи с похищением сына ливийского дипломата

Неизвестные похитили сына финансового атташе ливийского посольства в центре украинской столицы в понедельник.

Как, со ссылкой на источник в киевской полиции, сообщают местные СМИ, похищен молодой человек 1992 года рождения, которого неизвестные злоумышленники насильно усадили в машину темного центра на Тургеневской улице и увезли в неизвестном направлении.

Представители правоохранительных органов подтвердили факт похищения человека в понедельник в центре Киева, но не стали уточнять, кто именно стал жертвой преступления. В связи с произошедшим в городе объявлен план «Перехват». В розыск объявлен темно-синий автомобиль марки Volkswagen Golf.

Подробности происшествия уточняются.