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​​​​​​​Полиция Киева объявила план «Перехват» в связи с похищением сына ливийского дипломата

​​​​​​​Полиция Киева объявила план «Перехват» в связи с похищением сына ливийского дипломата

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18:55   25 Июня 2018
Ближнее зарубежье

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Неизвестные похитили сына финансового атташе ливийского посольства в центре украинской столицы в понедельник.

Как, со ссылкой на источник в киевской полиции, сообщают местные СМИ, похищен молодой человек 1992 года рождения, которого неизвестные злоумышленники насильно усадили в машину темного центра на Тургеневской улице и увезли в неизвестном направлении.

Представители правоохранительных органов подтвердили факт похищения человека в понедельник в центре Киева, но не стали уточнять, кто именно стал жертвой преступления. В связи с произошедшим в городе объявлен план «Перехват». В розыск объявлен темно-синий автомобиль марки Volkswagen Golf.

Подробности происшествия уточняются.

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Автор: Александр Люблинский
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