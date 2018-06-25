Судья в Уфе обсыпала зал судебного заседания солью

Судья Ленинского районного суда Уфы Наиля Идиатова перед заседанием обвела свой стол дорожкой и соли. Об этом пишет издание Proufu.ru.

Инцидент произошел в ходе рассмотрения иска уфимских правозащитников к местному предприятию, которое, возможно, виновно в загрязнении питьевой воды. Участники процесса вошли в зал заседания и обнаружили дорожки из соли повсюду. Получить от судьи объяснений гражданам не удалось: Идиатова игнорировала все вопросы.

«Захожу в зал заседания и вижу, что через порог, вокруг стола судьи насыпана полосками соль. Я спрашиваю у судьи: "Я в суд пришла или к шаману?". Она молчит», — рассказала правозащитница Альмира Жукова.

Истцы планируют ходатайствовать о психиатрической экспертизе Идиатовой.

Суеверные люди используют соль как способ защиты от потусторонних существ. Считается, что «магический круг», начертанный мелом, мукой или солью, способен уберечь окружающее пространство от темной энергии. «Магический круг» используется в различных ритуалах. В частности, он помогает защититься от сглаза и порчи.