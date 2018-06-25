МИД назвал резолюцию ГА ООН по Приднестровью недружественным шагом

Статс-секретарь заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин на встрече с послом Молдавии Андреем Негуцей назвал резолюцию Генеральной ассамблеи ООН по миротворцам недружественным шагом для двусторонних отношений.

Об этом проинформировало российское внешнеполитическое ведомство.

Как отметили в дипведомстве, российская сторона снова отметила деструктивный характер принятой Генеральной Ассамблеей ООН 22 июня с подачи Кишинева резолюции по Приднестровью. В сообщении МИД говорится, что она неизбежно осложняет процесс приднестровского урегулирования.

Как добавили в министерстве, посол обратил внимание на то, что недружественный шаг правительства Молдавии негативно скажется на российско-молдавских отношениях. Действия Кишинева противоречат заявлениям о том, что они намерены развивать эти отношения, отметили в министерстве.