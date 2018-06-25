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18:47   25 Июня 2018
Россия

МИД назвал резолюцию ГА ООН по Приднестровью недружественным шагом

МИД назвал резолюцию ГА ООН по Приднестровью недружественным шагом

Статс-секретарь заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин на встрече с послом Молдавии Андреем Негуцей назвал резолюцию Генеральной ассамблеи ООН по миротворцам недружественным шагом для двусторонних отношений.

Об этом проинформировало российское внешнеполитическое ведомство.

Как отметили в дипведомстве, российская сторона снова отметила деструктивный характер принятой Генеральной Ассамблеей ООН 22 июня с подачи Кишинева резолюции по Приднестровью. В сообщении МИД говорится, что она неизбежно осложняет процесс приднестровского урегулирования.

Как добавили в министерстве, посол обратил внимание на то, что недружественный шаг правительства Молдавии негативно скажется на российско-молдавских отношениях. Действия Кишинева противоречат заявлениям о том, что они намерены развивать эти отношения, отметили в министерстве.

МИД назвал резолюцию ГА ООН по Приднестровью недружественным шагом

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Автор: Ольга Шпакова
#мид #оон #политика #карасин #приднестровье #генассамблея оон
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