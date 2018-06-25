Решение ОПЕК+ нарастить нефтедобычу соответствует ожиданиям РФ

Банк России, установивший в базовом сценарии среднегодовую цену на нефть Urals на 2018 год в размере 67 долларов за баррель, заявил, что решение ОПЕК+ соответствует в целом его ожиданиям.

В субботу страны ОПЕК договорились с нефтедобывающими странами, в том числе и с Россией, о том, что с начала июля будут увеличены объемы добычи нефти. В частности, по итогам министерской встречи стран-экспортеров нефти и стран, не входящих в ОПЕК, было сделано заявление о намерении ОПЕК+ возобновить реализацию заключенной сделки до 100%, что означает наращивание производства.

«Это решение при прочих равных делает базовый сценарий (макроэкономический) более вероятным по сравнению с альтернативными сценариями, не предполагавшими существенного роста добычи в странах ОПЕК+», - говорится в заявлении Центробанка России по этому поводу.

Нефть марки Brent ответила на это заявление подорожанием в воскресенье на 3,4% до 75,55 долларов за баррель, но в понедельник цена на нее пошла вниз.