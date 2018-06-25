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18:17   25 Июня 2018
Россия

Митрохин игнорирует решение «Яблока» об отмене его выдвижения в мэры Москвы

Митрохин игнорирует решение «Яблока» об отмене его выдвижения в мэры Москвы

Глава столичного отделения «Яблока» Сергей Митрохин считает незаконным решение федерального бюро партии об отмене его выдвижения в градоначальники Москвы.

Об этом он заявил «Интерфаксу» в понедельник.

«Решение бюро является нелегитимным, я, естественно, не буду ему подчиняться», — заявил Митрохин.

Согласно его заявлению, устав запрещает конференции расширять свой состав после того, как она стартовала. По этой причине, добавил Митрохин, ранее выдвинутые бюро требования не могли выполняться.

В понедельник федеральное бюро "Яблока" отменило решение московской конференции партии о выдвижении главы московского отделения в качестве кандидата в мэры города из-за нарушения порядка выдвижения.

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Автор: Алла Ларионова
#москва #россия #политика #мэр #яблоко #митрохин
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