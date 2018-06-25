Митрохин игнорирует решение «Яблока» об отмене его выдвижения в мэры Москвы
Глава столичного отделения «Яблока» Сергей Митрохин считает незаконным решение федерального бюро партии об отмене его выдвижения в градоначальники Москвы.
Об этом он заявил «Интерфаксу» в понедельник.
«Решение бюро является нелегитимным, я, естественно, не буду ему подчиняться», — заявил Митрохин.
Согласно его заявлению, устав запрещает конференции расширять свой состав после того, как она стартовала. По этой причине, добавил Митрохин, ранее выдвинутые бюро требования не могли выполняться.
В понедельник федеральное бюро "Яблока" отменило решение московской конференции партии о выдвижении главы московского отделения в качестве кандидата в мэры города из-за нарушения порядка выдвижения.