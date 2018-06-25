Велопатруль появился на улицах Москвы

Центр организации дорожного движения столицы в тестовом режиме запустил службу велопатруля. Патруль работает в пределах бульварного кольца Москвы. Об этом сообщил заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Егор Чернов.

Сейчас в велопатруле работает всего один сотрудник. Коллеги присоединяться к нему в начале следующей недели. Пока служба работает по будням, однако с расширением штата, велопатруль станет работать и в выходные.

Он также сообщил, что в дорожной сумке велопатруля есть ремонтный комплекс, аптечка, вода и огнетушитель, а на самом велосипеде установлен трекер.

Цель введения службы — мониторинг и ускоренное оформление мелких ДТП. Представитель ЦОДД уверен: данная мера поможет быстро освобождать проезжую часть. Кроме того, сотрудники велопатруля умеют оказывать первую медицинскую помощь.

В пресслужбе центра организации дорожного движения добавили, что велопатруль следит за состоянием светофоров и дорожных знаков и, в случае неполадок, сможет оставить заявку на ремонт. Служба также может фиксировать нарушения, например, если автомобиль припарковался на велодорожке.