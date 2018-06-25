Сайты HBO заблокировали в Китае из-за шуток про Си Цзиньпина и Винни-Пуха

Сайт кабельной сети HBO, на которой выходит шоу Last Week Tonight, заблокировали в Китае.

Пользователи также не смогли воспользоваться сайтом телесети HBO Asia, которая показывает американские передачи на территории КНР через сервис подписки Tencent TV. Об этом сообщается на ресурсе GreatFire.org, который отслеживает блокировки в Китайской Народной Республике.

По всей видимости, сайты HBO были заблокированы 23 июня, то есть спустя двое суток после того, как китайская соцсеть Weibo начала блокировку упоминаний имени ведущего Last Week Tonight Джона Оливера в связи с его репортажем про Си Цзиньпина.

Репортер в своем материале раскритиковал китайского лидера за отмену ограничения срока полномочий председателя страны и цензуру. После чего журналист напомнил, что китайские соцсети "вычистили" от шуток про Си Цзиньпина, внешность которого сравнивали с персонажем мультфильма Винни-Пухом.

Напомним, что в июле прошлого года китайская соцсеть Sina Weibo начала блокировку постов с Винни-Пухом, а мессенджер WeChat решил убрать из ресурса гифки с диснеевским медведем.