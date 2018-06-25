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17:58   25 Июня 2018
Россия

Москалькова 26 июня посетит в киевском СИЗО россиянина Одинцова

Москалькова 26 июня посетит в киевском СИЗО россиянина Одинцова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 26 июня намерена встретиться с находящимся в киевском СИЗО осужденным российским военным Максимом Одинцовым.

Также она планирует посетить членов экипажа российского судна "Норд", которое задержали в Азовском море в марте. Как сообщили в пресс-службе омбудсмена, посещения запланированы в соответствии с договоренностями между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко.

После этого Москалькова планирует посетить других граждан из списка, который был ранее согласован с украинской коллегой  Людмилой Денисовой. В ходе визитов омбудсмен оценит соблюдение прав граждан, условий и порядка их содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что в понедельник Москалькова должна была навестить Кирилла Вышинского в украинском СИЗО, но встреча не состоялась. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию и сказал, что посещению помешала несогласованность действий.

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Автор: Ольга Шпакова
#украина #омбудсмен #москалькова #одинцов
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