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17:58   25 Июня 2018
Россия

Татарстан получит более 70 миллиардов рублей‍ из федерального бюджета

Татарстан получит более 70 миллиардов рублей‍ из федерального бюджета

Правительство выделит на развитие Татарстана 71,9 миллиард рублей, что на 4% больше по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года.

Об этом рассказала заместитель министра экономики Татарстана Наталья Таркаева на совещании, посвященном увеличению федерального финансирования республики. Пока что бюджет Татарстана пополнился только на 36 миллиардов рублей, что на 18% ниже чем в 2017 году.

Большую часть средств — 28,8 миллиардов рублей планируется вложить в развитие промышленности. 6,5 миллиардов направят на развитие сельского хозяйства, 5,5 миллиардов — на социальное обеспечение граждан.  

Несмотря на то, что тенденция на снижение расходов федеральных средств по ряду направлений прослеживается, республике удалось достичь небольшой, но положительной динамике объема привлечения средств в местный бюджет, подчеркнула заместитель министра. Она уверена: позитивные изменения происходят на фоне проведения в России чемпионата мира по футболу.   

Ранее сообщалось, что республика Татарстан получила около 500 миллионов рублей от федеральных властей, чтобы подготовиться к мундиалю.            

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Автор: Надежда Егорова
#россия #татарстан #экономика #таркаева
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