Смольников получил вторую желтую карточку и покинул поле в матче против Уругвая

Левый полузащитник сборной России Игорь Смольников на 34 минуте матча с командой Уругвая получил вторую желтую карточку от арбитра и был удален с поля.

В результате российская команда остается играть в меньшинстве.

В ворота россиян уругвайцам удалось забить уже два мяча. Первый гол в ворота сборной России отправил Луис Суарес на 10 минуте игры. Во второй раз ворота россиян поразил Диего Лаксальт на 23 минуте встречи.

Игра Россия-Уругвай на Чемпионате мира по футболу проходит в понедельник в Самаре.