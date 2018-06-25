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17:50   25 Июня 2018
Весь мир

Смольников получил вторую желтую карточку и покинул поле в матче против Уругвая

Смольников получил вторую желтую карточку и покинул поле в матче против Уругвая

Левый полузащитник сборной России Игорь Смольников на 34 минуте матча с командой Уругвая получил вторую желтую карточку от арбитра и был удален с поля.

В результате российская команда остается играть в меньшинстве. 

В ворота россиян уругвайцам удалось забить уже два мяча. Первый гол в ворота сборной России отправил Луис Суарес на 10 минуте игры. Во второй раз ворота россиян поразил Диего Лаксальт на 23 минуте встречи.

Игра Россия-Уругвай на Чемпионате мира по футболу проходит в понедельник в Самаре.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #футбол #чм-2018 #матч #уругвай #смольников
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