Минфин: «Зарплатному рабству» в России пришел конец

Граждане России уже сейчас могут выбрать, на карту какого банка они получат зарплату. Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

Он добавил, что данная опция часто оказывается невостребованной из-за нежелания сотрудников усложнять работу бухгалтерии в компании и писать дополнительные заявления.

«Зарплатное рабство в России отменено уже давно. Граждане имеют полное право написать заявление и получать зарплату на карту любого из банков. Однако нагружать коллег дополнительными заботами никто не хочет», — сказал замминистра в интервью «РИА Новости».

Таким образом Моисеев отреагировал на предложение первого заместителя председателя Центробанка Сергея Швецова, который считает, что компании должны предлагать сотрудникам сразу несколько «зарплатных» банков.

Ранее Росстат рассказал о снижении задолженности по зарплатам более чем на 6% и составила 2,818 миллиардов рублей.

В июне глава Сбербанка Герман Греф объявил наличные деньги анахронизмам и призвал россиян переходить на безналичный расчет.