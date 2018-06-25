Сборная Россия пропустила второй мяч от уругвайцев

Национальная команда Уругвая уже дважды поразила ворота сборной России в матче в понедельник.

Гол в российские ворота удалось забить Диего Лаксальту на 23 минуте матча. Первый мяч в ворота российской сборной отправил Луис Суарес на 10 минуте игры.

В настоящее время обе команды борются за выход из группы с первого места. Ранее Россия по итогам матчей с Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1) смогла обеспечить себе выход в плей-офф.

Встреча россиян и уругвайцев стартовала в понедельник в 17:00 по мск в Самаре.