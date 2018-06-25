Лавров и глава МИД Судана обсудили развитие двустороннего сотрудничества

Министры иностранных дел России и Судана Сергей Лавров и Мухаммед Ахмед ад-Дирдири в ходе телефонных переговоров обсудили развитие двустороннего сотрудничества и взаимодействия.

Как говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, в ходе беседы дипломаты обменялись мнениями по региональной тематике. Они сделали акцент на задаче межсуданского урегулирования и ситуацию в Дарфуре. Также они обсудили внешнеполитическое укрепление взаимодействия по широкому кругу вопросов повестки дня ООН и прочих форумов.

Ранее Лавров побеседовал по телефону с иранским коллегой Мохаммадом Зарифом. Они также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и уделили время ситуации вокруг иранской ядерной сделки.

Напомним, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана принял ряд стран с 2015 году. Документ освобождал Иран от санкций Совбеза ООН, США и ЕС в обмен на приостановку ядерной программы.В мае США вышли из сделки.