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17:32   25 Июня 2018
Россия

Лавров и глава МИД Судана обсудили развитие двустороннего сотрудничества

Лавров и глава МИД Судана обсудили развитие двустороннего сотрудничества

Министры иностранных дел России и Судана Сергей Лавров и Мухаммед Ахмед ад-Дирдири в ходе телефонных переговоров обсудили развитие двустороннего сотрудничества и взаимодействия.

Как говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, в ходе беседы дипломаты обменялись мнениями по региональной тематике. Они сделали акцент на задаче межсуданского урегулирования и ситуацию в Дарфуре. Также они обсудили внешнеполитическое укрепление взаимодействия по широкому кругу вопросов повестки дня ООН и прочих форумов.

Ранее Лавров побеседовал по телефону с иранским коллегой Мохаммадом Зарифом. Они также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и уделили время ситуации вокруг иранской ядерной сделки.

Напомним, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана принял ряд стран с 2015 году. Документ освобождал Иран от санкций Совбеза ООН, США и ЕС в обмен на приостановку ядерной программы.В мае США вышли из сделки.

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Автор: Ольга Шпакова
#лавров #политика #мид рф #судан
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