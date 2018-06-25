Познер объяснил «жестокость» россиян переходным периодом

Агрессия и жестокость свойственны обществам, переживающим переходный период, считает журналист Владимир Познер. Об этом он сообщил радиостанции «Говорит Москва», комментируя интервью писателя Людмилы Улицкой.

Раннее Улицкая в интервью украинскому изданию заявила, что России и Украине необходимо полтора века для того, чтобы догнать Европу по уровню развития. По ее мнению, россияне движутся в в направлении, противоположном цивилизационному процессу. Писатель уверена: очень важно не отчаиваться и снижать уровень жестокости.

«Многие не понимают, куда движется страна. Общество не может прийти к консенсусу по поводу дальнейшего развития России. Мы переживаем переходный период: он труден для любого государства. Именно поэтому иногда мы можем проявить агрессию и даже жестокость. В этом смысле я разделяю мнение Людмилы Улицкой», —пояснил Познер.

При этом заявление писателя о развитии «поперек цивилизационному процессу» журналист не поддержал. По его словам, государство выпало из него в советский период. Сейчас она вновь вернулась на этот путь, резюмировал Владимир Владимирович.