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Глава СБУ заподозрил Россию в нападении на цыганский табор во Львове

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17:06   25 Июня 2018
Весь мир

Стартовал матч ЧМ Россия-Уругвай

Стартовал матч ЧМ Россия-Уругвай

В воскресенье в 17:00 по Москве начался матч команд России и Уругвая в рамках Чемпионата мира по футболу.

Встреча стартовала в Самаре. На момент начала матча в городе стоит температура +40 градусов.

Россияне вышли на поле в белой форме, а уругвайцы - в голубой.

Обе команды, набрав соответствующее количество очков, уже обеспечили себе выход из группы в плей-офф. В настоящее время спортсмены борются за выход в 1/8 мундиаля с первого места. Ранее сборная России уже разгромила национальную команду Саудовской Аравии (5:0), а также одержала победу над египтянами (3:1).

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Автор: Алла Ларионова
#россия #футбол #спорт #чм-2018 #уругвай
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