Стартовал матч ЧМ Россия-Уругвай

В воскресенье в 17:00 по Москве начался матч команд России и Уругвая в рамках Чемпионата мира по футболу.

Встреча стартовала в Самаре. На момент начала матча в городе стоит температура +40 градусов.

Россияне вышли на поле в белой форме, а уругвайцы - в голубой.

Обе команды, набрав соответствующее количество очков, уже обеспечили себе выход из группы в плей-офф. В настоящее время спортсмены борются за выход в 1/8 мундиаля с первого места. Ранее сборная России уже разгромила национальную команду Саудовской Аравии (5:0), а также одержала победу над египтянами (3:1).