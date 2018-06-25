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Глава СБУ заподозрил Россию в нападении на цыганский табор во Львове

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17:01   25 Июня 2018
Ближнее зарубежье

Глава СБУ заподозрил Россию в нападении на цыганский табор во Львове

Глава СБУ заподозрил Россию в нападении на цыганский табор во Львове

Россия может быть причастна к нападению на лагерь цыган-ромов во Львове, предположил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

Об этом пишут украинские СМИ. По его словам, он не уверен на сто процентов в том, что за инцидентом стоит Россия. Грицак обосновал свое подозрение тем, что российская сторона постоянно пытается играть на межнациональных вопросах и якобы пытается выставлять Украину радикальной страной, не соблюдающей права человека.

Главу СБУ отметил, что присущая Украине "атмосфера толерантности" должна сохраняться.

В прошлую субботу сотрудники украинских правоохранительных органов сообщили, что группа неизвестных лиц в масках совершила нападение на лагерь цыган. В результате происшествия один человек погиб, еще четыре получили ранения.

Официальный Киев неоднократно обвинял Россию в громких преступлениях, которые происходят в их стране. Например, премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинял РФ в причастности к "убийству" журналиста Аркадия Бабченко, однако позже выяснилось, что это была инсценировка СБУ.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #нападение #львов #сбу #василий грицак
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