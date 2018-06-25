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Москалькова 26 июня посетит в киевском СИЗО россиянина Одинцова

Москалькова 26 июня посетит в киевском СИЗО россиянина Одинцова

 Татарстан получит более 70 миллиардов рублей‍ из федерального бюджета

Татарстан получит более 70 миллиардов рублей‍ из федерального бюджета

Глава СБУ заподозрил Россию в нападении на цыганский табор во Львове

Глава СБУ заподозрил Россию в нападении на цыганский табор во Львове

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16:46   25 Июня 2018
Весь мир

Стрельба произошла на юге Франции

Стрельба произошла на юге Франции

Как пишет газета Midi Libre, стрельба произошла в городе Монпелье. Один человек серьезно ранен и доставлен в больницу.

Инцидент случился в северо-западной части города, на окраине. Неизвестные напали на молодого человека 20 лет. Юноша получил множество огнестрельных ран и доставлен в ближайших госпиталь в тяжелом состоянии. Полиция оцепила район стрельбы.

Согласно версии телеканала BFMTV, произошла криминальная разборка. Расследование дела поручили уголовной полиции города. Также издание сообщило о двух раненых, оба находятся в критическом состоянии.

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Автор: Павел Никифоров
#франция #чп #общество #весь мир #стрельба во франции
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