Стрельба произошла на юге Франции

Как пишет газета Midi Libre, стрельба произошла в городе Монпелье. Один человек серьезно ранен и доставлен в больницу.

Инцидент случился в северо-западной части города, на окраине. Неизвестные напали на молодого человека 20 лет. Юноша получил множество огнестрельных ран и доставлен в ближайших госпиталь в тяжелом состоянии. Полиция оцепила район стрельбы.

Согласно версии телеканала BFMTV, произошла криминальная разборка. Расследование дела поручили уголовной полиции города. Также издание сообщило о двух раненых, оба находятся в критическом состоянии.