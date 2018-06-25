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16:46   25 Июня 2018
Россия

Скворцова: Профессиональная активность положительно влияет на здоровье

Скворцова: Профессиональная активность положительно влияет на здоровье

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова, поддержала инициативу кабинета министров о внесении изменений в пенсионное законодательство. Она заявила, что физическая и профессиональная активность продлевают жизнь.

«Мы можем оценивать влияние активности — профессиональной и физической — на долголетие. Безусловно, корреляция положительная», — цитирует министра ТАСС.

По ее словам, люди, которые работают долго, как правило, оказываются здоровее тех, кто прекращает профессиональную деятельность в более раннем возрасте. 

По данным современных исследований Всемирной организации здравоохранения, продолжила Скворцова, происходит тотальное омоложение населения Земного шара: в 2013 году люди в 58 лет имеют тот же когнитивный уровень, что 50-летние в 2003 году.

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин предрек увеличение среднего размера пенсии в России к 2019 гола до 15,4 тысяч рублей.

В июне премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о начале пенсионной реформы. К 2034 году мужчины станут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 63. Сейчас пенсионный возраст наступает в 55 лет для женщин и в 60 для мужчин.

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Автор: Надежда Егорова
#россия #пенсионная реформа #скворцова
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