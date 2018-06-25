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16:33   25 Июня 2018
Весь мир

Грязно снаружи - грязно внутри: Трамп ответил ресторану, выгнавшему Сандерс

Грязно снаружи - грязно внутри: Трамп ответил ресторану, выгнавшему Сандерс

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ресторану, отказавшемуся обслуживать его пресс-секретаря Сару Сандерс, стоит больше внимания уделять чистоте в заведении.

Ранее Сандерс пожаловалась в Twitter, что ее отказались обслуживать в одном из ресторанов Лексингтона из-за того, что она работает на президента Америки.

Комментируя инцидент, Трамп в своем Twitter написал, что ресторану Red Hen следует обращать больше внимания на мытье навесов, дверей и окон, а не отказывать хорошим людям в обслуживании. Как подчеркнул глава США, он всегда считал, что если ресторан грязный снаружи, он грязный и внутри.

 

Ранее издание Washington Post написало, что хозяйка ресторана Стефани Вилкинс объяснила свой поступок политикой Дональда Трампа, которая, по ее словам, направлена против сексуальных меньшинств, тогда как ряд сотрудников ее бизнеса — геи. По ее словам, она выгнала пресс-секретаря президента из ресторана из-за недовольства запретом Трампа на службу в армии для трансгендеров.

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Автор: Ольга Шпакова
#сша #политика #трамп #весь мир #сандерс
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