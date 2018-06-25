Грязно снаружи - грязно внутри: Трамп ответил ресторану, выгнавшему Сандерс

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ресторану, отказавшемуся обслуживать его пресс-секретаря Сару Сандерс, стоит больше внимания уделять чистоте в заведении.

Ранее Сандерс пожаловалась в Twitter, что ее отказались обслуживать в одном из ресторанов Лексингтона из-за того, что она работает на президента Америки.

Комментируя инцидент, Трамп в своем Twitter написал, что ресторану Red Hen следует обращать больше внимания на мытье навесов, дверей и окон, а не отказывать хорошим людям в обслуживании. Как подчеркнул глава США, он всегда считал, что если ресторан грязный снаружи, он грязный и внутри.

The Red Hen Restaurant should focus more on cleaning its filthy canopies, doors and windows (badly needs a paint job) rather than refusing to serve a fine person like Sarah Huckabee Sanders. I always had a rule, if a restaurant is dirty on the outside, it is dirty on the inside! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 25, 2018

Ранее издание Washington Post написало, что хозяйка ресторана Стефани Вилкинс объяснила свой поступок политикой Дональда Трампа, которая, по ее словам, направлена против сексуальных меньшинств, тогда как ряд сотрудников ее бизнеса — геи. По ее словам, она выгнала пресс-секретаря президента из ресторана из-за недовольства запретом Трампа на службу в армии для трансгендеров.