Лавров встретится с советником по нацбезопасности США 27 июня

Министерство иностранных дел России сообщает, что глава ведомства Сергей Лавров встретится с советником по национальной безопасности США Джоном Болтоном 27 июня.

Американский чиновник прибудет в Россию, чтобы осудить саммит между РФ и Соединенными Штатами.

Болтон известен консервативными взглядами. В частности, он одобряет жесткую позицию Вашингтона в отношении так называемой «оси зла»: Северной Корее, Ирану, Кубе. Он также критикует политику России и ее союзников на международной арене.

В 2005 году Болтон занимал пост постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН. На должность советника президента по нацбезопасности назначен в 2018 году.

Ранее западные СМИ писали о возможной встрече президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путин в рамках визита американского лидера в Великобританию на саммит НАТО в середине июля.

В июне Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, на заседании стран-участниц Североатлантического альянса в Лондоне, отметил, что диалог между лидерами двух держав необходимо наладить, а их встреча никак не противоречит политике Альянса.