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Москалькова 26 июня посетит в киевском СИЗО россиянина Одинцова

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 Татарстан получит более 70 миллиардов рублей‍ из федерального бюджета

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Глава СБУ заподозрил Россию в нападении на цыганский табор во Львове

Глава СБУ заподозрил Россию в нападении на цыганский табор во Львове

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16:22   25 Июня 2018
Россия

Лавров встретится с советником по нацбезопасности США 27 июня

Лавров встретится с советником по нацбезопасности США 27 июня

Министерство иностранных дел России сообщает, что глава ведомства Сергей Лавров встретится с советником по национальной безопасности США Джоном Болтоном 27 июня.

Американский чиновник прибудет в Россию, чтобы осудить саммит между РФ и Соединенными Штатами. 

Болтон известен консервативными взглядами. В частности, он одобряет жесткую позицию Вашингтона в отношении так называемой «оси зла»: Северной Корее, Ирану, Кубе. Он также критикует политику России и ее союзников на международной арене.

В 2005 году Болтон занимал пост постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН. На должность советника президента по нацбезопасности назначен в 2018 году. 

Ранее западные СМИ писали о возможной встрече президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путин в рамках визита американского лидера в Великобританию на саммит НАТО в середине июля. 

В июне Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, на заседании стран-участниц Североатлантического альянса в Лондоне, отметил, что диалог между лидерами двух держав необходимо наладить, а их встреча никак не противоречит политике Альянса.

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Автор: Надежда Егорова
#россия #сша #лавров #политика #болтон
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