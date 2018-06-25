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16:58   25 Июня 2018
Россия

Цены на бензин в Москве падают третью неделю подряд

Цены на бензин в Москве падают третью неделю подряд

Средняя стоимость бензина на автозаправочных станциях в Москве снизилась за прошлую неделю с 18 по 25 июня.

Соответствующие данные приводятся в статистике Московской топливной ассоциации (МТА).

Последний скачек средних цен на бензин на автозаправках российской столицы произошел на неделе с 31 мая по 4 июня, но вскоре цены начали снижаться. В итоге цены падают уже на протяжении трех недель.

В мае-начале июня этого года розничные цены на топливо превысили отметки в 41, 42 и 43 рубля за один литр. В связи с этим правительство решило снизить акцизы на бензин и дизтоплив, а также договорился с крупнейшими компаниями о том, что они в ходе выработки решений о поддержке отрасли зафиксировали стоимость на уровне 30 мая.

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Автор: Алла Ларионова
#москва #россия #тарифы #бензин #общество
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