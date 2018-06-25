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Москалькова 26 июня посетит в киевском СИЗО россиянина Одинцова

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 Татарстан получит более 70 миллиардов рублей‍ из федерального бюджета

Татарстан получит более 70 миллиардов рублей‍ из федерального бюджета

Глава СБУ заподозрил Россию в нападении на цыганский табор во Львове

Глава СБУ заподозрил Россию в нападении на цыганский табор во Львове

 Закон о трансплантации органов вступил в силу на Украине

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16:17   25 Июня 2018
Весь мир

Трамп: Мы сделали больше для мигрантов, чем администрация Обамы

Трамп: Мы сделали больше для мигрантов, чем администрация Обамы

Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал так называемые «фейковые СМИ».

Политик на странице в твиттере сообщил, что нынешняя администрация в миграционной политике сделала гораздо больше и лучше, чем администрация прошлого главы Белого дома Барака Обамы. Однако, по мнению Трампа, различные новостные агенства неправильно освещают вопрос.

«Фейковые СМИ в действии», — заключил политик.

 

Ранее Трамп подписал документ, позволяющий не отнимать детей у незаконных мигрантов в случае задержания родителей. Всех должны содержать вместе. Военные базы в Арканзасе и Техасе готовы принять 20 тысяч детей нелегалов на временное содержание. В каких условиях их разместят пока неизвестно.

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Автор: Павел Никифоров
#сша #обама #политика #трамп #весь мир #миграционная политика
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