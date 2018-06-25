Трамп: Мы сделали больше для мигрантов, чем администрация Обамы

Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал так называемые «фейковые СМИ».

Политик на странице в твиттере сообщил, что нынешняя администрация в миграционной политике сделала гораздо больше и лучше, чем администрация прошлого главы Белого дома Барака Обамы. Однако, по мнению Трампа, различные новостные агенства неправильно освещают вопрос.

«Фейковые СМИ в действии», — заключил политик.

Such a difference in the media coverage of the same immigration policies between the Obama Administration and ours. Actually, we have done a far better job in that our facilities are cleaner and better run than were the facilities under Obama. Fake News is working overtime! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 25, 2018

Ранее Трамп подписал документ, позволяющий не отнимать детей у незаконных мигрантов в случае задержания родителей. Всех должны содержать вместе. Военные базы в Арканзасе и Техасе готовы принять 20 тысяч детей нелегалов на временное содержание. В каких условиях их разместят пока неизвестно.