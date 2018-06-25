Мы в соц.сетях:
Законопроект о миграционной амнистии беженцев из Украины внесли в Госдуму

Законопроект о миграционной амнистии беженцев из Украины внесли в Госдуму

 СМИ: Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество Москвы и Анкары

СМИ: Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество Москвы и Анкары
Закон о трансплантации органов вступил в силу на Украине

Закон о трансплантации органов вступил в силу на Украине

 ДНР: Украинские силовики пытались атаковать позиции ополченцев

ДНР: Украинские силовики пытались атаковать позиции ополченцев
Трамп: Мы сделали больше для мигрантов, чем администрация Обамы

Трамп: Мы сделали больше для мигрантов, чем администрация Обамы

 Санкции в отношении 11 официальных лиц Венесуэлы ввели в ЕС

Санкции в отношении 11 официальных лиц Венесуэлы ввели в ЕС
Законопроект о миграционной амнистии беженцев из Украины внесли в Госдуму

Законопроект о миграционной амнистии беженцев из Украины внесли в Госдуму

 СМИ: Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество Москвы и Анкары

СМИ: Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество Москвы и Анкары
Закон о трансплантации органов вступил в силу на Украине

Закон о трансплантации органов вступил в силу на Украине

 ДНР: Украинские силовики пытались атаковать позиции ополченцев

ДНР: Украинские силовики пытались атаковать позиции ополченцев
Трамп: Мы сделали больше для мигрантов, чем администрация Обамы

Трамп: Мы сделали больше для мигрантов, чем администрация Обамы

 Санкции в отношении 11 официальных лиц Венесуэлы ввели в ЕС

Санкции в отношении 11 официальных лиц Венесуэлы ввели в ЕС
16:07   25 Июня 2018
Россия

Законопроект о миграционной амнистии беженцев из Украины внесли в Госдуму

Законопроект о миграционной амнистии беженцев из Украины внесли в Госдуму

В Государственную думу РФ внесли проект закона «О миграционной амнистии» беженцев из Украины, находящихся в РФ с нарушением миграционного законодательства.

Соответствующие данные в понедельник появились на сайте нижней палаты российского парламента. Документ на рассмотрение внес первый заместитель председателя комитета ГД РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

В настоящее время украинские беженцы могут приезжать в Российскую Федерацию на три месяца в течение полугода. После, для того, чтобы вновь въехать на три месяца на территорию РФ, им необходимо отправиться на Украину и опять вернуться в Россию. Таким образом, проект закона позволяет украинцам продлевать свое пребывание в российском государстве на следующие три месяца без необходимости выезда.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#россия #госдума #украина #политика #беженцы
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Паспортный контроль в интернете защитит от педофилов Россия
Паспортный контроль в интернете защитит от педофилов
В Национальном родительском комитете одобряют блокировку Роскомнадзором сайтов с детской порнографией и предлагают вовсе отказаться от анонимности в сети.
14:11   25 Июня 2018
Яшин солгал и ушел Россия

Яшин солгал и ушел

11:31   25 Июня 2018
Котята ищут дом Россия

Котята ищут дом

11:29   25 Июня 2018
Дорога в Крым: Россия, которую можно увидеть только из окна автомобиля Россия

Дорога в Крым: Россия, которую можно увидеть только из окна автомобиля

18:38   24 Июня 2018
Самое читаемое
Дорога в Крым: Россия, которую можно увидеть только из окна автомобиля

Дорога в Крым: Россия, которую можно увидеть только из окна автомобиля

 Яровая ответила президенту Литвы на высказывания о России

Яровая ответила президенту Литвы на высказывания о России

 Депутат Верховной Рады заявил об обнищании Украины

Депутат Верховной Рады заявил об обнищании Украины

 Топилин назвал размер средней российской пенсии в следующем году

Топилин назвал размер средней российской пенсии в следующем году