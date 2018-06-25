Законопроект о миграционной амнистии беженцев из Украины внесли в Госдуму

В Государственную думу РФ внесли проект закона «О миграционной амнистии» беженцев из Украины, находящихся в РФ с нарушением миграционного законодательства.

Соответствующие данные в понедельник появились на сайте нижней палаты российского парламента. Документ на рассмотрение внес первый заместитель председателя комитета ГД РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

В настоящее время украинские беженцы могут приезжать в Российскую Федерацию на три месяца в течение полугода. После, для того, чтобы вновь въехать на три месяца на территорию РФ, им необходимо отправиться на Украину и опять вернуться в Россию. Таким образом, проект закона позволяет украинцам продлевать свое пребывание в российском государстве на следующие три месяца без необходимости выезда.