Бразильского болельщика арестовали в Петербурге по запросу Интерпола‍

Гражданин Бразилии Родриго Вицентини Динарди обвиняется на родине в вооруженных налетах.

Иностранца арестовали на два месяца в рамках экстрадиции по запросу Бразилии, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Динарди обвиняется в участии в банде — он участвовал в десяти вооруженных налетах. Мужчина заявил суду, что ни в чем не виноват и все происходящее является ошибкой. Он подчеркнул, что раньше у него никогда не возникало проблем с переездами по миру. Арестованный также рассказал, что последний год живет в Великобритании и имеет двойное гражданство — Бразилии и Италии.

По данным СМИ, Динарди прибыл в Россию по поддельному паспорту. Интерпол обнаружил его в Петербурге на мачте Бразилия — Коста-Рика.