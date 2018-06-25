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Законопроект о миграционной амнистии беженцев из Украины внесли в Госдуму

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 СМИ: Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество Москвы и Анкары

СМИ: Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество Москвы и Анкары
Закон о трансплантации органов вступил в силу на Украине

Закон о трансплантации органов вступил в силу на Украине

 ДНР: Украинские силовики пытались атаковать позиции ополченцев

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15:57   25 Июня 2018
Россия

Бразильского болельщика арестовали в Петербурге по запросу Интерпола‍

Бразильского болельщика арестовали в Петербурге по запросу Интерпола‍

Гражданин Бразилии Родриго Вицентини Динарди обвиняется на родине в вооруженных налетах.

Иностранца арестовали на два месяца в рамках экстрадиции по запросу Бразилии, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Динарди обвиняется в участии в банде — он участвовал в десяти вооруженных налетах. Мужчина заявил суду, что ни в чем не виноват и все происходящее является ошибкой. Он подчеркнул, что раньше у него никогда не возникало проблем с переездами по миру. Арестованный также рассказал, что последний год живет в Великобритании и имеет двойное гражданство — Бразилии и Италии.

По данным СМИ, Динарди прибыл в Россию по поддельному паспорту. Интерпол обнаружил его в Петербурге на мачте Бразилия — Коста-Рика.

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Автор: Ольга Шпакова
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