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 СМИ: Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество Москвы и Анкары

СМИ: Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество Москвы и Анкары
Закон о трансплантации органов вступил в силу на Украине

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 ДНР: Украинские силовики пытались атаковать позиции ополченцев

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15:59   25 Июня 2018
Россия

СМИ: Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество Москвы и Анкары

СМИ: Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество Москвы и Анкары

Накануне президент РФ Владимир Путин поздравил турецкого коллегу Тайипа Эрдогана с переизбранием.

По информации источника РИА Новости, политики во время телефонного разговора обсудили двусторонние отношения, сотрудничество в Сирии и подтвердили курс на развитие связей между Россией и Турцией.

Эрдоган на досрочных выборах набрал 52,6%. Данные опубликованы на момент обработки 99,7% бюллетеней. На втором месте — Мухаррем Индже с 30,6% голосов.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #путин #турция #эрдоган #политика #весь мир
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