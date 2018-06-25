СМИ: Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество Москвы и Анкары

Накануне президент РФ Владимир Путин поздравил турецкого коллегу Тайипа Эрдогана с переизбранием.

По информации источника РИА Новости, политики во время телефонного разговора обсудили двусторонние отношения, сотрудничество в Сирии и подтвердили курс на развитие связей между Россией и Турцией.

Эрдоган на досрочных выборах набрал 52,6%. Данные опубликованы на момент обработки 99,7% бюллетеней. На втором месте — Мухаррем Индже с 30,6% голосов.