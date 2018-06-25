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15:56   25 Июня 2018
Россия

Подлодку «Хаски» начнут конструировать в 2019 году

Подлодку «Хаски» начнут конструировать в 2019 году

Санкт-петербургское морское бюро машиностроения (СПМБМ) «Малахит» сообщило, что в 2019 году начнутся опытно-конструкторские работы по созданию многоцелевой атомной подводной лодки пятого поколения проекта «Хаски». Они будут длиться до 2027 года.

Объем финансирования проекта составляет 584,2 миллиона рублей. Источник средств - чистая прибыль конструкторского бюро.

В «Малахите» уже ранее работали по проекту «Формирование технического облика и разработка аванпроектов перспективных многоцелевых АПЛ». Тогда специалисты разработали облик атомных подлодок, материалы аванпроектов, а также технические решения для реализации в проектах по АПЛ.

В 2018 году все документы будут доработаны по замечаниям специалистов ВМФ.

На данный момент в стране строятся серии многоцелевых субмарин четвертого поколения «Ясень» и стратегических подводных лодок «Борей».

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #подлодка #армия и опк #хаски
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