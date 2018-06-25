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 ДНР: Украинские силовики пытались атаковать позиции ополченцев

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15:29   25 Июня 2018
Россия

Пострадавшая в Алеппо уроженка Украины получила гражданство РФ

Пострадавшая в Алеппо уроженка Украины получила гражданство РФ

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. 

Уроженка Украины Ирина Баракат обратилась к главе государства во время прямой линии. Включение организовали из Военно-медицинской академии (ВМА). Женщина родилась в Одессе, однако вышла замуж за сирийца и переехала в арабскую страну. Во время боевых действий в Алеппо она работала переводчиком. В 2016 году Ирину ранили, она лишилась ноги и кисти руки, закрывая своих детей от снаряда. 

Ее доставили в ВМА, однако она не может бесплатно получить протезы, поскольку является украинкой. По этой же причине женщина не может пригласить из Сирии семью. Путин пообещал помочь ей получить российское гражданство.

25 июня Баракат Ирина принята в гражданство России.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #путин #украина #сирия #гражданство #общество
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