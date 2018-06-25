Кац обвинил Яшина в дискредитации оппозиции

Член партии «Яблоко», общественный деятель Максим Кац раскритиковал главу муниципального округа «Красносельский» Илью Яшина, за отказ участвовать в выборах мэра Москвы.

Он назвал странной моду на «фейковые избирательные кампании», которые организованы исключительно для повышения узнаваемости политика. Обман союзников — не лучший способ увеличить аудиторию Youtube-канала, подчеркнул Кац.

В частности, он обратил внимание на отказ Яшина избираться на пост мэра столицы. По словам общественного деятеля, он сразу предсказывал мэрской кампании Ильи Валерьевича такой исход: ведь Яшин даже не начал сбор подписей, необходимых для выдвижения.

Кац добавил, что знаком с десятком человек, которые отказались от участия в предвыборной гонки в пользу Яшина. Его также возмутило, что усилия штаба и волонтеров по подготовке кампании оказались никому не нужны, поскольку Яшин изначально не планировал выдвигаться.

В начале июня Яшин заявил о намерении баллотироваться на пост градоначальника столицы в качестве самовыдвиженца. Однако позже, он сообщил, что не может преодолеть муниципальный фильтр.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года.