Мы в соц.сетях:
Законопроект о миграционной амнистии беженцев из Украины внесли в Госдуму

Законопроект о миграционной амнистии беженцев из Украины внесли в Госдуму

 СМИ: Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество Москвы и Анкары

СМИ: Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество Москвы и Анкары
Закон о трансплантации органов вступил в силу на Украине

Закон о трансплантации органов вступил в силу на Украине

 ДНР: Украинские силовики пытались атаковать позиции ополченцев

ДНР: Украинские силовики пытались атаковать позиции ополченцев
Трамп: Мы сделали больше для мигрантов, чем администрация Обамы

Трамп: Мы сделали больше для мигрантов, чем администрация Обамы

 Санкции в отношении 11 официальных лиц Венесуэлы ввели в ЕС

Санкции в отношении 11 официальных лиц Венесуэлы ввели в ЕС
Законопроект о миграционной амнистии беженцев из Украины внесли в Госдуму

Законопроект о миграционной амнистии беженцев из Украины внесли в Госдуму

 СМИ: Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество Москвы и Анкары

СМИ: Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество Москвы и Анкары
Закон о трансплантации органов вступил в силу на Украине

Закон о трансплантации органов вступил в силу на Украине

 ДНР: Украинские силовики пытались атаковать позиции ополченцев

ДНР: Украинские силовики пытались атаковать позиции ополченцев
Трамп: Мы сделали больше для мигрантов, чем администрация Обамы

Трамп: Мы сделали больше для мигрантов, чем администрация Обамы

 Санкции в отношении 11 официальных лиц Венесуэлы ввели в ЕС

Санкции в отношении 11 официальных лиц Венесуэлы ввели в ЕС
15:28   25 Июня 2018
Россия

Кац обвинил Яшина в дискредитации оппозиции

Кац обвинил Яшина в дискредитации оппозиции

Член партии «Яблоко», общественный деятель Максим Кац раскритиковал главу муниципального округа «Красносельский» Илью Яшина, за отказ участвовать в выборах мэра Москвы.

Он назвал странной моду на «фейковые избирательные кампании», которые организованы исключительно для повышения узнаваемости политика. Обман союзников — не лучший способ увеличить аудиторию Youtube-канала, подчеркнул Кац.

В частности, он обратил внимание на отказ Яшина избираться на пост мэра столицы. По словам общественного деятеля, он сразу предсказывал мэрской кампании Ильи Валерьевича такой исход: ведь Яшин даже не начал сбор подписей, необходимых для выдвижения.

Кац добавил, что знаком с десятком человек, которые отказались от участия в предвыборной гонки в пользу Яшина. Его также возмутило, что усилия штаба и волонтеров по подготовке кампании оказались никому не нужны, поскольку Яшин изначально не планировал выдвигаться.

В начале июня Яшин заявил о намерении баллотироваться на пост градоначальника столицы в качестве самовыдвиженца. Однако позже, он сообщил, что не может преодолеть муниципальный фильтр.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Надежда Егорова
#кац #яшин #выборы мэра москвы
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Паспортный контроль в интернете защитит от педофилов Россия
Паспортный контроль в интернете защитит от педофилов
В Национальном родительском комитете одобряют блокировку Роскомнадзором сайтов с детской порнографией и предлагают вовсе отказаться от анонимности в сети.
14:11   25 Июня 2018
Яшин солгал и ушел Россия

Яшин солгал и ушел

11:31   25 Июня 2018
Котята ищут дом Россия

Котята ищут дом

11:29   25 Июня 2018
Дорога в Крым: Россия, которую можно увидеть только из окна автомобиля Россия

Дорога в Крым: Россия, которую можно увидеть только из окна автомобиля

18:38   24 Июня 2018
Самое читаемое
Дорога в Крым: Россия, которую можно увидеть только из окна автомобиля

Дорога в Крым: Россия, которую можно увидеть только из окна автомобиля

 Яровая ответила президенту Литвы на высказывания о России

Яровая ответила президенту Литвы на высказывания о России

 Депутат Верховной Рады заявил об обнищании Украины

Депутат Верховной Рады заявил об обнищании Украины

 Топилин назвал размер средней российской пенсии в следующем году

Топилин назвал размер средней российской пенсии в следующем году