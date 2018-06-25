Американские сенаторы получили российские визы

Американские парламентарии, у которых в июле запланирован визит в Россию, запросили встречу со спикером Совета федерации Валентиной Матвиенко.

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев уточнил, что спикер будет в отъезде, поэтому американскую сторону уведомили в невозможности проведения такой встречи.

По словам сенатора, члены Совфеда подтвердили свою готовность встречаться с американскими коллегами на других уровнях. Косачев не исключил, что встреча может пройти 3-4 июля. Он отметил, что всем членам американской делегации выдали визы.

Российская сторона готова обсуждать любые вопросы, все будет зависеть от настроя делегации на диалог, отметил политик.