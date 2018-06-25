ЧМ-2018: британские болельщики приехали в Россию «за мечтой»

Один из болельщиков сборной Англии заявил, что приехал на чемпионат мира по футболу в России «за мечтой».

Фанат надеется, что его сборная в этот раз победит и станет «лучше, чем раньше». Он также отметил, что посещает соревнования с 1998 года.

Другой болельщик отметил собранность и организованность английской сборной. Тренер, руководящий футболистами, обладает «тактическим складом ума». Слова футбольного фаната привел портал «Иносми.ру». Также болельщики отметили малое количество соотечественников на матче. Объяснение этому они видят в антироссийской пропаганде администрацией Лондона.

Сборная Англии встретилась с панамской командой в Нижнем Новгороде в воскресенье, 24 июня. Игра закончилась со счетом 6:1 в пользу англичан.