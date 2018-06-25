Россия и Руанда будут сотрудничать по мирному атому

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях подписали российская госкорпорация «Росатом» и министерство инфраструктуры африканской республики Руанда.

С российской стороны подпись поставил замгендиректора «Росатома» Николай Спасский, а со стороны африканской страны — посол Жанна д`Арк Муджавамария.

Это первый документ между двумя странами, согласующий действия в области мирного использования атома. Он позволит наладить сотрудничество по разным направлениям, включая развитие ядерной инфраструктуры Руанды. Кроме того, страны смогут вместе разработать программы, которые повысят информированность населения об атомных технологиях, которые используют в промышленности, сельском хозяйстве и медицине.

Для работы над совместными проектами будут создаваться специальные рабочие группы. Кроме того, ожидается, что страны позже подготовят рамочное межправительственное соглашение.