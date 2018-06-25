Законопроект об отмене НДС на перелеты на Дальний Восток внесли в Госдуму

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об обнулении НДС на авиаперелеты в дальневосточный регион. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Авторы законопроекта надеются таким образом помочь развитию транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» сообщил, что правительство предварительно одобрила решения об обнулении налога на перелеты для Дальнего Востока.

Сейчас авиаперелеты в России облагаются налогом в размере 10%. В Крыму, Севастополе и Калининградской области уже установлен нулевой НДС. Для полуострова льготы действуют до 1 января 2019 года, для Калининградской области — на бессрочной основе.