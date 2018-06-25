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14:58   25 Июня 2018
Россия

Отель в Саранске, где живет Роналду, обнесли двойным забором

Отель в Саранске, где живет Роналду, обнесли двойным забором

Несколько иранских футбольных фанатов ночью 24 июня пришли под окна отеля, где остановилась сборная Португалии и мешали спортсменам спать. Администрации Саранска пришлось обнести здание двойным забором.

Издание Marca опубликовала видео, на котором видно, что нападающий португальской команды Криштиану Роналду выглядывает из окна и призывает иранских фанатов перестать петь и кричать. Болельщики встретили футболиста овациями и криками, но тише не стали.

Утром понедельника, 25 июня, вокруг отеля поставили еще один забор, благодаря которому фанаты не могут подойти к отелю вплотную. Власти города вынуждено перекрыли пешеходную зону.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #чм-2018 #роналду #общество #чм #саранск #чм2018 #сборная португалии
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